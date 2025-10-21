Petro critica decisión del Tribunal sobre Uribe y llama a recolección de firmas para constituyente

El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe de la condena a 12 años por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que el fallo “repite la historia” y contradice a la Corte Suprema de Justicia, que en su momento había avalado las interceptaciones al considerar que se realizaron dentro de un proceso judicial legal. “El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, escribió el jefe de Estado.

Petro afirmó que esta decisión “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”, y señaló que con ella “se protege a los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”. El presidente vinculó además el hecho con lo que denominó una “alianza” entre “el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar”.

En el mismo mensaje, el mandatario mencionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar”.



El jefe de Estado también se refirió a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, al afirmar que “ya buscan, los que están metidos en el desfalco del Fomag, el golpe de Estado”.

Además, concluyó su publicación convocando a la ciudadanía a movilizarse: “Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”.