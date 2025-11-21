Petro rectifica acusaciones contra Paloma Valencia tras asociarla con "falsos positivos"

Cumpliendo a la orden de un juez, el presidente Gustavo Petro se retractó por un trino del 29 de septiembre en el que se refirió a la senadora Paloma Valencia. Escribió: "Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”

La retractación se tardó más casi un mes aunque son cinco días los que se establecen en estos casos para cumplir con la orden. El mandatario dijo que hay que diferenciar la responsabilidad de un delito de la responsabilidad política, y contrario a lo que pedía el fallo, reiteró sus palabras pero escribiéndolas de otra forma.

Blu Radio // Paloma Valencia y Gustavo Petro // Foto: Instagram / AFP

"La senadora Paloma Valencia era congresista al momento de los hechos y nunca se produjo su pronunciamiento cuando se hicieron públicas las denuncias (…) Esa es mi crítica que no conlleva el que la accionante haya estado comprometida en los hechos directamente. Mi crítica es a su responsabilidad política y no a su responsabilidad penal", dijo.

Recordemos que este trino del presidente se dio después de que el mandatario viajara a EE.UU. y en un discurso a las afueras de la ONU pidiera al ejército de ese país que desobedeciera a Donald Trump. En ese momento Valencia reaccionó diciendo: “Es bochornoso que un presidente viaje a otro país a decir que desobedezcan a su comandante en jefe. Petro criticó a los alcaldes de aquí , pero fue a Nueva York a pedir que el Ejército de EE. UU. desconozca a Trump”.