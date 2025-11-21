Petro responde a virtual hundimiento de su tributaria: nos envía directo a la emergencia

El presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, salieron al paso del anuncio del senador Efraín Cepeda, quien informó que ya fue radicada en la Comisión Tercera del Senado la ponencia negativa con la que la oposición busca archivar la reforma tributaria del Gobierno, que pretende recaudar más de 16 billones de pesos.

Según Petro, si la iniciativa es saboteada, se dispararán los precios de la deuda y el país entraría “directo a la emergencia”.

“La reforma no le quita un solo peso a la clase media, deje de ser mentiroso e irresponsable”, escribió el mandatario en X. Agregó que este proyecto “solo le pone impuestos a los grandes megarricos del país que han duplicado sus ganancias en mi Gobierno”.

Presidente Gustavo Petro. Foto: AFP

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también cuestionó a los senadores que respaldan el archivo. Señaló que “crece el riesgo y la desconfianza en el pago de la deuda externa” debido a que miembros de la Comisión Tercera buscan hundir la ley de financiamiento, poniendo en riesgo la estabilidad económica del país y los programas sociales.



La reforma enfrenta un panorama crítico en el Congreso: basta con que una de las cuatro comisiones económicas vote a favor de su archivo para que el Gobierno pierda este nuevo round. El ambiente político, marcado por el inicio de la contienda electoral y la sensibilidad frente a nuevos impuestos, no le juega a favor al Ejecutivo.

