Un muerto y dos capturados tras combates entre Ejército y grupo de alias 'Calarcá' en el Meta

Un muerto y dos capturados tras combates entre Ejército y grupo de alias ‘Calarcá’ en el Meta

La operación militar se desarrolló en la vereda Guaymaral, donde las tropas sostuvieron enfrentamientos con un grupo de Calarcá. Un civil murió después de resultar herido durante el retiro de la tropa, por lo que el Ejército abrió investigación para esclarecer los hechos.

Ejército Nacional en medio de una operación.
Foto: Comando General de las Fuerzas Militares.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

