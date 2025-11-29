Un muerto y dos capturados tras combates entre Ejército y grupo de alias ‘Calarcá’ en el Meta

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio un parte de las operaciones militares realizadas en el departamento del Meta, específicamente en la vereda Guaymaral en las que fueron capturadas dos personas, una de ellas resultó herida. Además, un civil murió producto de los combates, situación que se encuentra en investigación.

“En ninguna parte de la Constitución Política de Colombia menciona que pueden existir carteles del narcotráfico o grupos criminales. Por ello, en operaciones militares nuestro Ejército, sostuvo combate contra integrantes del grupo armado criminal al servicio de alias ‘Calarca’, que delinquen en esta zona del país”, indicó el jefe de cartera a través de X.

Mientras avanzaba la maniobra de retiro de las tropas del Ejército, un civil fue herido en un punto cercano donde varias personas se habían agrupado para intentar interrumpir la operación militar. La persona fue trasladada, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. El Ejército confirmó que se abrió una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

En el lugar también fue incautado material de guerra e intendencia que pertenecería a esa organización, lo que según el ministro, afecta directamente su capacidad logística.