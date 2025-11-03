Sobre las 9:42 de la mañana fue encontrado el ciudadano de nacionalidad estadounidense, Tenzing Namgyl, quien se extravió en la noche del pasado viernes 31 de octubre, entre los cerros Guadalupe y Monserrate.

El hombre, de 48 años, practica el alpinismo y es nacido en India el 20 de mayo de 1977. Según la información brindada por las autoridades, el ciudadano se encontraba hospedado en un hotel en el centro de la ciudad.

La búsqueda comenzó cuando el ciudadano logró comunicarse con una hermana, a quien le comentó que se encontraba desorientado y no lograba ubicar la salida. De inmediato se activó a Bomberos Oficiales de Bogotá, Alcaldía Local de Candelaria, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, Idiger, Defensa Civil, Ponalsar, Policía Cívica, Carabineros, Policía de Turismo y guardabosques de EAB, quienes realizaron la búsqueda obteniendo resultados positivos.

Fue encontrado con vida Tenzing Namgyl, ciudadano extranjero que se desapareció el 31 de octubre Foto: suministrada

El hombre, presuntamente, habría ingresado por cuenta propia a los cerros orientales, en donde hizo uso de un camino que no estaba autorizado en el sistema de senderos oficiales. Según los resultados del PMU, se evidenciaron signos de deshidratación e hipotermia, y se dio a conocer que se encontraba en alto grado de agotamiento.



En estos momentos, el hombre fue trasladado a un centro médico para recibir atención, puesto que presenta un trauma en el miembro inferior derecho y algunas laceraciones. La Patrulla de la Policía de Turismo acompañó su traslado para garantizar la atención y verificación integral del estado de salud del extranjero.

Las autoridades estarán atentas a la evolución del estado de salud del visitante.