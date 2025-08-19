Bogotá anunció la creación de una nueva estación de bomberos al norte de la ciudad

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá anunció la construcción de una nueva estación de bomberos para reforzar la atención de emergencias en la ciudad. Se trata de la estación Lagos de Torca, que estará ubicada al norte de la capital, en inmediaciones del peaje Andes.

El anuncio llega poco después de que el pasado 10 de julio se oficializara la entrega del predio para la estación B18 en Bosa. Ahora, en una gestión conjunta entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y el Cuerpo Oficial de Bomberos, se dio a conocer el proyecto de expansión hacia el norte de la ciudad.

La estación estará en el centro del megaproyecto urbanístico Lagos de Torca, un sector en su mayoría en construcción que combina conjuntos residenciales, zonas de protección ambiental y obras de movilidad.

De acuerdo con Paula Ximena Henao Escobar, directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, este será un proyecto a mediano plazo, que contará con los recursos que se reciben de la sobretasa bomberil, aunque por ahora no dio detalles de fechas de construcción.

“Luego de recibir el predio por parte del DADEP, en el sector Lagos de Torca, vamos a proceder a hacer el cercamiento respectivo y a buscar los recursos para los estudios, diseños y construcción y finalmente la adecuación de una nueva estación de bomberos para la ciudad”, explicó Henao sobre el proceso a seguir con el predio.

De acuerdo con el anuncio, en la zona se construyen alrededor de 135.000 viviendas en un área de 1.800 hectáreas, comprendidas entre la carrera 7 y la futura avenida Boyacá, y las calles 183 y 245. Los proyectos de vivienda en el norte de la ciudad involucran además un parque metropolitano, un sistema de manejo hídrico relacionado con nueve quebradas, conexión con el humedal Torca y Guaymaral, así como nuevas vías y ciclorrutas. En medio de este entorno urbano y ambiental se levantará la nueva estación de bomberos.

El sector de Lagos de Torca, al norte de Bogotá, contará con una estación de bomberos. Gracias al trabajo articulado entre Bogotá, el DADEP y Bomberos de Bogotá, logramos obtener un predio en la Calle 221, entre la Avenida Boyacá y Autopista Norte, en el que se ubicará una nueva estación.

A diferencia de la estación de Bosa, donde ya hay una infraestructura previa que deberá ser adecuada y puesta en funcionamiento, en el caso de Lagos de Torca, el proceso debe iniciar desde cero.

Actualmente, la estación más cercana a este punto es la estación B14 Bicentenario, ubicada a más de tres kilómetros. Con la nueva sede, se espera que la cobertura en localidades como Suba se fortalezca, especialmente en sectores de densidad poblacional media, donde la concentración de incendios estructurales es calificada como media-baja.

El predio fue entregado oficialmente el pasado 30 de julio mediante el acta de entrega 009, como parte del área de cesión de equipamiento público dentro del Proyecto Otoño. Su ubicación exacta se encuentra entre la avenida paseo de los Libertadores por el oriente, la avenida 201 El Polo por el norte y el club El Rancho por el sur occidente. De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos, esta estación responde a la necesidad de disminuir los tiempos de reacción ante emergencias y ampliar la cobertura en la capital.