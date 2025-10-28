Personería Bogotá investiga a Cuerpo de Bomberos por irregularidad en contrato de $13.000 millones

La Personería de Bogotá anunció este martes la apertura de una investigación disciplinaria contra la directora general del Cuerpo Oficial de Bomberos, Paula Ximena Henao Escobar, y tres subdirectores técnicos de la entidad, por presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión de un contrato de más de 13.500 millones de pesos firmado en 2022 para la compra de maquinaria destinada a la atención de emergencias.

De acuerdo con el organismo de control, el proceso se adelanta a través del Grupo de Respuesta Inmediata de la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, y tiene como objetivo verificar si existieron fallas o actuaciones indebidas en el manejo del contrato 588 de 2022, cuyo propósito era la adquisición de vehículos operativos para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en Bogotá.

El contrato en cuestión fue celebrado por un valor de $13.557.584.700 y, según la Personería, habría presentado posibles inconsistencias tanto en su ejecución como en la supervisión técnica.

Le puede interesar: Bogotá anunció la creación de una nueva estación de bomberos al norte de la ciudad



La investigación busca establecer si los funcionarios involucrados, además de la directora general Henao Escobar, los subdirectores técnicos Gerardo Alonso Martínez Riveros, Mauricio Ayala Vásquez y José Andrés Ponce Caicedo, cumplieron con los principios de transparencia, responsabilidad y eficiencia que rigen la contratación pública.

“La actuación disciplinaria se adelanta con el fin de verificar los hechos y determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados, en el marco de los principios, fines y garantías establecidos en el Código General Disciplinario”, señaló la Personería en un comunicado.

La Personería de Bogotá inició investigación disciplinaria en contra de la directora de Bomberos del alcalde Galán por las graves irregularidades en la compra de las nuevas máquinas de bomberos.



Desde que llegué al Concejo he denunciado esta vergüenza. Se requieren sanciones. pic.twitter.com/S8McJVRYxM — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 28, 2025

Por su parte, Henao, directora general del Cuerpo Oficial de Bomberos respondió al anunció de la Personería asegurando que no hay irregularidades en el contrato, pese a las demoras.

Publicidad

“Reconozco que las máquinas no se entregaron en la fecha acordada, pero no por irregularidades sino porque uno de los contratistas fue inhabilitado en un proceso distinto. Esto llevó a que el contrato fuera suspendido cinco veces y prorrogado dos veces”, dijo en un video.

Concejal @Danielbricen NO es cierto que haya habido irregularidades en el contrato para la compra de las siete máquinas extintoras para @BomberosBogota Quiero hacer un par de precisiones. Hay un retraso y por eso está en curso un proceso sancionatorio, pero no se ha perdido ni un… https://t.co/H15J6HiKzZ pic.twitter.com/WssTSw0Bo9 — Paula Ximena Henao Escobar (@PaulaHenaoCBB) October 28, 2025

Bomberos de Bogotá también confirmó que pese a los retrasos e inconvenientes con la unión temporal EXTINTOR 4X4 que estaba encargada de ejecutar el contrato, no hubo una adición de presupuesto al contrato y que los siete chasises de los camiones ya están en Bogotá.

Publicidad

El 19 de agosto, estas máquinas que están en proceso se ensamble, llegaron al Puerto de Cartagena, provenientes del Puerto de Miami, Estados Unidos. Sin embargo, el 15 de agosto vencía el plazo del contrato, razón por la que la Contraloría de Bogotá también había advertido del riesgo fiscal alrededor del contrato 588 de 2022.