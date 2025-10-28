Prográmese para celebrar Halloween con los planes culturales que ofrece Bogotá

Bogotá se prepara para la celebración de Halloween con actividades deportivas, culturales y de recreación que se extenderán desde este 30 de octubre hasta el 2 de noviembre. En medio de disfraces y dulces, lo que para muchos es una excusa para la diversión tiene raíces en rituales antiguos, y en Colombia su celebración es producto de una mezcla entre tradiciones extranjeras y adaptaciones en las que también se celebra una versión del Día de los Niños y Niñas.

La fiesta que hoy conocemos como Halloween proviene de los celtas, quienes celebraban el festival de Samhain, marcando el final de la cosecha y el inicio del “año oscuro”, cuando se creía que la frontera entre vivos y muertos se hacía permeable. De allí se adoptaron actividades como encender hogueras y usar disfraces, ahora por diversión, antes usados con la creencia de ahuyentar a los espíritus.

En Bogotá, la celebración de esta fecha combina la historia, el misticismo y el entretenimiento con actividades dirigidas a distintos públicos. Además de concursos y fiestas de disfraces, la ciudad también ofrece una rica agenda cultural de conciertos, obras de teatro y actividades relacionadas con la celebración del 31 de octubre.



Jueves, 30 de octubre

Libros malditos, visita guiada por la Biblioteca Nacional



Durante la tarde del jueves, la Biblioteca Nacional se convierte en un viaje en el tiempo a través de la literatura y lo místico. En un recorrido por el lugar, los asistentes podrán descubrir libros e historias poco conocidos y otros a los que se les ha añadido un tinte de miedo a través de los años, como el “Malleus maleficarum” de 1486, escrito por los frailes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, o “Clave de Salomón”, atribuido al rey Salomón.

Lugar: Calle 24 #5-60

Hora: 3:00 p. m.

Entrada: Libre

Proyección de la película “Batman regresa”



Uno de los clásicos del director estadounidense Tim Burton, “Batman regresa” (1992), será proyectado en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero en la previa a la celebración de Halloween. Esta es una versión oscura de la historia de uno de los superhéroes que más disfraces ha inspirado en las últimas décadas. Esta función será gratis y podrán asistir mayores de 12 años.

Lugar: Calle 82 #10-69 - Centro Felicidad Chapinero

Hora: 5:30 p. m.

Entrada: Libre

Función de circo “Gypsy Express”



El espectáculo Gypsy Express revive lo mejor del circo de antaño y fusiona el show con circo, danza y teatro, que en esta ocasión estará acompañado con música en vivo de la agrupación Burning Caravan.

Lugar: Carrera 7 #22-47 - Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Hora: 8:00 p. m.

Entrada: Con costo

Viernes, 31 de octubre

Cine de terror con la Cinemateca de Bogotá

Halloweende Bogotá ofrecerá una selección especial de cine de Halloween en sus salas El Tunal y Fontanar del Río para toda la familia.

9:00 a. m.: “El día que la Tierra explotó: una película de Looney Tunes”



2:00 p. m.: película francesa “Teddy”

4:00 p. m.: clásico de terror de 1974 “Masacre en Texas”

Lugar: Carrera 3 #19-10 - Cinemateca de Bogotá

Hora: Todo el día

Entrada: Libre

Concierto Encuentros Espectrales



El próximo concierto Sonar en CK:\WEB, titulado Encuentros Espectrales, explorará la cultura sound system en Bogotá. En colaboración con el colectivo Microchipcha, SXMX/S y La Comadre se llevará a cabo un encuentro de ritmos como dub, hip hop y electrónica al aire libre.

Lugar: Calle 26b #5-93 - Plazoleta del Planetario de Bogotá

Hora: 3:00 p. m. a 8:00 p. m.

Entrada: Libre

Susurros y memorias vivas con Biblored



El Museo Nacional invita a sus visitantes en esta fecha a explorar las memorias y tradiciones que hacen del Cementerio Central un lugar especial.

Lugar: Carrera 7 #28-66 - Museo Nacional de Colombia

Hora: 3:30 p. m.

Entrada: Libre

Obra de Teatro: El espectro del doctor Russi: memorias de terror en La Candelaria



La sala Gavilán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el escenario de una puesta en escena en la que un abogado colombiano del siglo XIX vaga por el centro histórico narrando desde las tinieblas su injusta condena. La obra de teatro de terror bogotano se vale de las sombras, títeres y mapping para contar la historia.

Lugar: Carrera 7 #22-47 - Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Hora: 7:00 p. m.

Entrada: Con costo

Concierto: La noche de Halloween se celebra con el Caleidoscopio Sonoro de los Escenarios Móviles



Entre música en vivo, performance y teatro, la banda Fatasmatic mezcla géneros como country, rockabilly y surf. En la noche bogotana y musical, también se presentará el performance “El Grito de la Mujer-Cabra”, un aquelarre contemporáneo atravesado por la poesía, danza, teatro y sonoridad.

Lugar: Entre las calles 17a y 18 con carrera 100 - Plaza fundacional de Fontibón

Hora: 8:00 p. m.

Entrada: Libre

Sábado, 1° de noviembre

Chiquitortazo con la Orquesta Filarmónica Prejuvenil



La Orquesta Filarmónica Prejuvenil, bajo la dirección de Edgar Arroyo, invita a niños, niñas y sus familias a asistir disfrazados a celebrar Halloween con un concierto de música colombiana gratuito en la Media Torta. Este concierto ofrecerá bambucos, cumbias, currulaos y un viaje sonoro por Colombia y Latinoamérica con la compañía de la agrupación La Maravilla Campesina.

Lugar: Calle 18 #1-05 este (Teatro al aire libre La Media Torta)

Hora: 2:00 p. m.

Entrada: Libre

Obra de teatro “Todos somos Poe”



La compañía bogotana Átomos Teatro presenta una obra que combina humor, farsa, suspenso y teatro musical. Cuatro payasos forman un club de lectura para rendir homenaje a los grandes de la literatura, en especial a Edgar Allan Poe. Desde su propia visión, recrean tres de los relatos más emblemáticos del autor: “El gato negro”, “El cuervo” y “El corazón delator”.

Lugar: Calle 11 #5-60 (Sala Fanny Mikey)

Hora:

Noviembre 1°: 3:00 p. m.

Noviembre 2: 11:00 a. m.

Noviembre 1°: 3:00 p. m. Noviembre 2: 11:00 a. m. Entrada: Con costo

Domingo, 2 de noviembre

Danza con el performance “5 bytes”

