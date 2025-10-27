¿Sin plan para este Halloween? La divertida idea que lo sacará de la rutina este octubre

Durante todo octubre, pero en especial este viernes 31 de octubre, las familias y amigos se preparan para disfrutar del conocido Día de las Brujas o Halloween, una tradición donde los más pequeños se disfrazan de sus personajes favoritos, super héroes, princesas, animales y mucho más.

Es también la oportunidad perfecta para idear planes que sirvan para escapar de la rutina. Uno de los más comunes es salir a pedir dulces; en este caso, es vital que cada familia vaya a lugares seguros para evitar caer en algún peligro con los niños y niñas.

Son varias las actividades a realizar en Bogotá. Por ejemplo, en algunos conjuntos residenciales y barrios preparan fiestas con sorpresas donde todos deben ir disfrazados. También están los concursos al mejor atuendo, entre otros.

Estos eventos son perfectos y más cuando, de acuerdo con la CRC, los menores en Colombia pasan en promedio más de ocho horas diarias frente a pantallas y, por eso, es importante tener espacios que promueven el movimiento y la conexión real.



Disfraces para Halloween Foto: Pexels

En la ciudad, el 31 de octubre las familias puedes ir a centros comerciales, restaurantes y hacer otras actividades que implican saltar y disfrazarse. Se trata de los trampolines; ofrecen diversión para todos y una cuota de ejercicio físico.

Si lo que se busca es evitar las multitudes en un día como este, un plan podría ser ir a Sky Zone, que por esta temporada estará ambientado con todo lo relacionado a Halloween, con luces neón, música y más para niños, adolescentes y adultos.

Además, podrán participar en retos y dinámicas que pondrán a prueba la agilidad, creatividad y trabajo en equipo. Y es que los disfraces tendrán un papel central: desde personajes intergalácticos hasta figuras fantásticas que cobrarán vida.



Las mejores películas para ver en octubre

Otro plan imperdible es una maratón con las mejores películas de terror, desde las viejas hasta las más nuevas. Muchas están disponibles en Netflix, HBO, Disney y las otras plataformas de streaming.

Si tiene hijos o hermanos pequeños, Disney ofrece un gran catálogo con películas de terror, pero hechas para niños. En estos casos, no tendría que salir de casa, solo preparar comida deliciosa o pedir un domicilio y listo.