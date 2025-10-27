¿Qué hacer con su hijo en Halloween? Estas son las opciones en centros comerciales en Bogotá

Bogotá se prepara para un fin de semana lleno de disfraces, dulces y planes familiares en los principales centros comerciales de la ciudad, que esperan recibir miles de visitantes con actividades gratuitas, concursos y experiencias temáticas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

El centro comercial Titán Plaza ofrecerá shows musicales en vivo, ambientación temática y rutas internas para los niños que quieran participar en el tradicional trick or treat.

“Este 31 de octubre tendremos tres estaciones especiales en las que entregaremos más de 120.000 colombinas y tres estaciones de DJ para ambientar la noche”, señaló Daniel López, director de mercadeo de Titán Plaza.

Por su parte, el Centro Comercial Santa Fe contará con espacios como parques, toboganes y piscinas de pelotas, además de show de cosplay con personajes, talleres infantiles y pintucaritas.



Drisfraces Halloween Foto: Pexels

“Asimismo, Santa Fe Underground, nuestra zona de adrenalina, se renueva y abre nuevamente sus puertas para todos. Nuestra pista de kart lleva la adrenalina al máximo con puentes y curvas, además de nuestra torre de caída libre, Lasertak, Neon Golf y nuestra nueva apertura de 16 líneas de bolos”, comentó Juan Pablo Acosta, gerente de mercadeo de Santa Fe.

En el noroccidente, Plaza Imperial tendrá una celebración familiar y pet friendly, con concurso de disfraces para niños y mascotas y recorridos fotográficos con personajes.

“Tendremos concurso de disfraces para familias y mascotas desde las 4 de la tarde, entrega de 75.000 colombinas durante toda la jornada y, por supuesto, durante todo el fin de semana, exhibición de robótica que tiene el centro comercial”, indicó Susan Rodríguez, jefe de lealtad de Plaza Imperial.

Finalmente, en el suroccidente de la ciudad, Tintal Plaza apostará por un show de hadas y elfos, además de estaciones de fotografía y talleres diseñados para las familias que visiten el centro comercial.

“Tendremos los mejores planes y estaremos celebrando con un show de hadas y elfos. Haremos entrega de dulces y será el mejor espacio para que puedan venir y lucir su disfraz”, afirmó Lorena Mojica Mariño, directora de mercadeo y publicidad de Tintal Plaza.

La programación se mantendrá durante todo el fin de semana y la mayoría de actividades serán gratuitas, con ingreso libre y espacios pensados para recibir a los visitantes en familia.