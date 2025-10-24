Literatura, teatro y música: estos son los planes para disfrutar el fin de semana en Antioquia

Este fin de semana, Antioquia se llena de literatura, teatro y música con una variada agenda cultural que se vivirá especialmente en municipios del Oriente y el Valle de Aburrá.

En el Valle de Aburrá, Sabaneta celebra hoy y mañana la quinta edición de la Fiesta de las Letras y las Palabras, que se tomará la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal con actividades literarias, artísticas y musicales. El evento, liderado por la Biblioteca Pública ‘Juan Carlos Montoya’, invita este año, con su lema, a “Reimaginar nuestro futuro”.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de charlas con autores, talleres, presentaciones y un concierto especial. Daniel Pareja, director de Cultura de Sabaneta, entrega detalles sobre la programación pensada para los amantes de la literatura: "Tendremos una serie de invitados de talla nacional y una amplia oferta cultural para que nos acompañes en familia, puedes consultar la programación en redes sociales", indicó.



Programación cultural en el Valle de Aburrá

Medellín, por su parte, celebrará sus 350 años con una Sinfonía en el Bosque en el Parque Arví, mientras en el norte del Valle de Aburrá comenzará el Octavo Festival de Teatro Girardota a Escena.

También en la capital antioqueña se vivirá, el inicio, este sábado, del 7º Festival Infantil de Artes Escénicas un evento, de acuerdo con la administración, "lleno de risas, talento y emociones para toda la familia", que se tomará, especialmente, distintos espacios de la Comuna 10 (La Candelaria).



En el Oriente, el evento central también será literario: la Feria Internacional del Libro de El Retiro tendrá a Brasil como país invitado y contará con la participación de reconocidos referentes locales, según explicó Daniel Acevedo, gestor cultural del municipio: "Tendremos invitados muy especiales: Evelio José Rosero, uno de los más importantes, grandes ponentes como Juan Luis Mejía, Reinaldo Spittaletta, entre otros con conversatorios de primer nivel. La programación estará de lujo", detalló.

Teatro en el Oriente de Antioquia este fin de semana

Para cerrar, Sonsón vivirá este fin de semana la clausura de la versión número 30 de su tradicional Festival de Teatro Caña Brava, y en Marinilla el domingo iniciará la versión 44 del festival infantil de Teatro. Hay que mencionar también que, a mitad de la próxima semana -entre 28 y el 30 de octubre- llegará a la subregión de Urabá, por primera vez en la historia, la Orquesta Filarmónica de Medellín, con tres conciertos gratuitos en Nueva Colonia, Chigorodó y Turbo "que celebran la diversidad del mundo y el poder de la música para unir generaciones y culturas".