Si tiene esto en su casa podría crear un incendio en segundos: es extremadamente peligroso

A nivel nacional, Colombia experimenta cerca de 10 incendios estructurales diarios y Bogotá concentra aproximadamente el 30 % de estos, según cifras de Anraci, el gremio de la protección contra incendios. La situación es alarmante y más esta mitad de año, cuando muchos hogares deciden decorar con motivo de Halloween y Navidad.

Y es que en lo que va del 2025, el Cuerpo de Bomberos ya ha atendido 402 incendios estructurales, y si la tendencia se mantiene, se espera que la cifra anual roce alrededor de los 900 incidentes registrados en 2024.



Principales causas de incendios: ojo si tiene estos objetos en su casa

Los datos consolidados por Anraci, a partir de estadísticas oficiales de Bogotá, Medellín y Cali, revelan las causas recurrentes detrás de estas tragedias:



Fallas eléctricas (33 %): esta es la principal causa de incendios estructurales, representando un tercio de todos los incidentes. Estas fallas se deben, en gran medida, al uso inadecuado de extensiones, multitomas y sobrecargas en tomacorrientes.

Los problemas en aparatos eléctricos como televisores o neveras, así como los defectos en las instalaciones internas de las edificaciones (cableado o transformadores), también contribuyen significativamente a esta categoría.



Llamas abiertas (32 %): muy de cerca se encuentran los incendios provocados por llamas abiertas. El factor principal en esta categoría es el uso de veladoras sin supervisión, aunque los descuidos con estufas, hornillas y cigarrillos también son causas comunes.

También están las superficies calientes (7 %), incendios provocados (5 %) y otras causas (23 %). El 70 % de los incendios estructurales se presentan en viviendas, especialmente en zonas con alta densidad poblacional y edificaciones antiguas.

Sin embargo, el riesgo no es menor en las edificaciones no residenciales, que abarcan el 30 % restante de los casos en edificaciones comerciales e industriales.



Si tiene esto en su casa, podría causar un grave incendio

La entidad alertó de ciertos elementos que podrían desatar un grave incendio. Entre estos, están las conocidas baterías de litio, calificadas como un riesgo oculto. Aunque directamente no son la causa, sí tienen el poder de propagar las llamas y generar una emergencia mayor.

Por lo general, las personas suelen guardar estas baterías y, con el tiempo, se acumulan; juntas, son peligrosas. Por eso, desde Anraci recomiendan darles el uso adecudado y depositarlas en los lugares correspondientes.

La preocupación radica en que, aunque son menos en número, los incendios en fábricas, bodegas u oficinas pueden ser mucho más graves. Esto se debe a la mayor cantidad de materiales inflamables, la complejidad de los procesos y el impacto potencial en las cadenas productivas, los servicios esenciales y la seguridad colectiva.

El comportamiento humano también juega un rol crítico. Históricamente, el segundo semestre del año es más peligroso, y diciembre se proyecta como el mes más oscuro en términos de emergencias, con estimaciones de entre 100 y 150 incendios estructurales solo en Bogotá, de acuerdo con Anraci.

¿La razón? El comportamiento humano: luces navideñas que saturan los circuitos, cocinas encendidas por largas horas, veladoras olvidadas y el alcohol que nubla el juicio.

El ingeniero Hugo Torres Bahamón, director ejecutivo de Anraci, señaló que la mayoría de los incendios estructurales tienen origen en errores humanos en casa o en el trabajo.

Se recomiendan medidas sencillas, pero efectivas para mitigar el riesgo:

