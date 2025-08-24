Publicidad

Murió la primera mujer bombero de Colombia; integró el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga

Murió la primera mujer bombero de Colombia; integró el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga despide a la primera mujer bombero de Colombia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso y la pasión por salvar vidas.

Nancy Pinilla Ortiz, primera mujer Bombero de Colombia .JPG
Imágenes del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. Nancy Pinilla Ortiz, primera mujer Bombero de Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 24, 2025 06:30 p. m.
Editado por: Alix Salamanca

La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia lamenta profundamente el fallecimiento de la bombero Nancy Pinilla Ortiz, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, Santander, y expresa sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros de institución.

Nancy marcó un hito en la historia del país al convertirse en la primera mujer en integrar oficialmente esta institución en Colombia.

Ingresó a la entidad el 10 de mayo de 1993, luego de recibir el aval del entonces alcalde de Bucaramanga. Desde sus inicios se caracterizó por su valentía, compromiso y entrega, cualidades que la llevaron, apenas cinco años después, a hacer parte del área operativa, trabajando de manera directa con la comunidad y liderando labores como voluntaria.

“Lastimosamente recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra compañera. Era un referente por haber llegado a ocupar este cargo como la primera mujer bombero en Colombia. Siempre se destacó por su fuerza, independencia y dedicación; nunca distinguió entre lo que podía o no podía hacer, siempre sacaba todo adelante”, expresó Diego Rodríguez, director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.

Durante su trayectoria, Nancy Pinilla portó con orgullo el uniforme, manejó los camiones de bomberos y atendió numerosas emergencias. Una de las más recordadas fue el incendio en la Alcaldía de Bucaramanga en el año 2002, cuando, junto a un reducido grupo de compañeros, trabajó sin descanso desde la medianoche hasta el amanecer para controlar las llamas.

Su ejemplo de liderazgo, disciplina y pasión por el servicio público dejó una huella imborrable en sus colegas y en la ciudad.

Hoy, con nostalgia, sus compañeros la despiden como una mujer que luchó hombro a hombro en la atención de emergencias y que abrió el camino para otras mujeres en la labor bomberil en Colombia.

