Murió la primera mujer bombero de Colombia; integró el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga

La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia lamenta profundamente el fallecimiento de la bombero Nancy Pinilla Ortiz, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, Santander, y expresa sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros de institución.

Falleció la primera mujer bombero de Colombia, tenía más de 30 años de servicio en Bucaramanga. Rompió paradigmas al ser un referente para otras mujeres en realizar la profesión. #VocesySonidos pic.twitter.com/l2HI96jpUo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 24, 2025

Nancy marcó un hito en la historia del país al convertirse en la primera mujer en integrar oficialmente esta institución en Colombia.

Ingresó a la entidad el 10 de mayo de 1993, luego de recibir el aval del entonces alcalde de Bucaramanga. Desde sus inicios se caracterizó por su valentía, compromiso y entrega, cualidades que la llevaron, apenas cinco años después, a hacer parte del área operativa, trabajando de manera directa con la comunidad y liderando labores como voluntaria.

“Lastimosamente recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra compañera. Era un referente por haber llegado a ocupar este cargo como la primera mujer bombero en Colombia. Siempre se destacó por su fuerza, independencia y dedicación; nunca distinguió entre lo que podía o no podía hacer, siempre sacaba todo adelante”, expresó Diego Rodríguez, director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.

Durante su trayectoria, Nancy Pinilla portó con orgullo el uniforme, manejó los camiones de bomberos y atendió numerosas emergencias. Una de las más recordadas fue el incendio en la Alcaldía de Bucaramanga en el año 2002, cuando, junto a un reducido grupo de compañeros, trabajó sin descanso desde la medianoche hasta el amanecer para controlar las llamas.

Su ejemplo de liderazgo, disciplina y pasión por el servicio público dejó una huella imborrable en sus colegas y en la ciudad.

Hoy, con nostalgia, sus compañeros la despiden como una mujer que luchó hombro a hombro en la atención de emergencias y que abrió el camino para otras mujeres en la labor bomberil en Colombia.