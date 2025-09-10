Incendio en Rincón del Mar fue difícil de controlar: llevaron 9 motobombas y ninguna funcionó

A punta de baldes de agua lanzados por la misma comunidad logró ser controlado el incendio registrado este martes en el corregimiento turístico de Rincón del Mar, en San Onofre (Sucre), donde el fuego inició hacia las 10:00 de la mañana y se extinguió por completo pasada las 9:00 de la noche, cuando ya había consumido ocho cabañas y dos viviendas.

El incendio, que comenzó en una de las cabañas, se registró en una zona apartada de San Onofre, donde el único acceso por tierra es un improvisado puente de madera por el que la gente suele transitar a pie y, a duras penas, algunos se atreven a pasar en motocicleta, por lo que es imposible la llegada de una máquina de bomberos o un carrotanque.

Como si fuera poco, los sistemas de atención de incendio de las cabañas no funcionaron, las motobombas que la Alcaldía Municipal alquiló y envió por lanchas tampoco sirvieron y hasta un equipo especializado que envió la Armada Nacional fue inútil.

Diego Mercado, asesor externo de la Oficina de Gestión del Riesgo de San Onofre, dice que en total hubo nueve motobombas y ninguna funcionó.

Cabañas consumidas por incendio. Suministrada.

"No prendían, no prendían. Fue una situación desesperante, tanto para nosotros como funcionarios, como para la población, porque al ver llegar las motobombas era un aliento y pensábamos que ya íbamos a solucionar, pero no fue así", recordó Mercado.

El funcionario sostiene que San Onofre no tiene un cuerpo de bomberos propio, “porque el Estado no lo ha proveído y se recaudan muy pocos recursos por pago de impuestos”.

La situación obligó a llamar bomberos de otros municipios, pero estos tardaron en llegar, no solo por la distancia, sino porque la población quedó sin energía eléctrica y prácticamente incomunicada, pues tampoco había internet ni buena señal para contactar rápido a los organismos de socorro.

Al final, la Armada consiguió llevar un equipo mayor que ayudó a liquidar el fuego, pero el funcionario reconoce que fue la labor del pueblo la que permitió controlar en un 80% la emergencia, pues “no hubo respuesta contundente de las autoridades y organismos de socorro que tenían la posibilidad de ayudar, como bomberos y la misma Armada Nacional”.

