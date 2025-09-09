Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Incendio en Rincón del Mar, Sucre: varias cabañas se consumieron

Incendio en Rincón del Mar, Sucre: varias cabañas se consumieron

Una casa también fue consumida por las llamas tras el incendio en este sector de San Onofre.

Cabañas consumidas por incendio.
Cabañas consumidas por incendio.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 04:16 p. m.

Una verdadera tragedia se vivió en el corregimiento turístico Rincón del Mar, en San Onofre, Sucre, donde un incendio de gran magnitud consumió varias cabañas de la zona y una casa.

El fuego se expandió por los fuertes vientos, pero fue controlado con ayuda de la comunidad y Bomberos de Tolú, Toluviejo y Corozal, ya que esa zona no cuenta con equipo de socorro para este tipo de emergencias.

Según testigos, la emergencia comenzó en horas de la mañana y se extendió rápidamente, consumiendo construcciones de madera y palma. Por fortuna, no se reportaron víctimas humanas, pero l impacto económico y emocional sí es significativo.

La alcaldesa Marta Cantillo Martínez estuvo presente en el sitio y supervisó la activación de los protocolos de los distintos organismos de emergencia en el lugar de los hechos.

Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal y Departamental y la ESE Hospital San Onofre, trabajaron para fortalecer la ruta de atención comunitaria.

La mandataria Cantillo, junto a su equipo de gobierno y organismos de socorro, el consejo de Gestión del Riesgo Municipal y Departamental y la fuerza pública, siguen en la evaluación de los daños y causas del incendio.

