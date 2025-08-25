Más de 40.000 estudiantes en Sucre también esperan reanudación del PAE: recién aprobaron recursos

Sin alimentación escolar han estado los estudiantes de Sucre durante todo este segundo semestre, pues los recursos para la implementación del programa apenas fueron aprobados el pasado 11 de agosto y ahora están en el proceso de contratación, el cual puede tardar hasta 45 días hábiles, según establece la norma.

Las demoras preocupa, toda vez que son 41.224 estudiantes los que esperan ser beneficiados con el PAE en Sucre y cerca de 30.000 de ellos están en las áreas rurales e, inclusive, en zonas que atraviesan una seria crisis humanitaria por cuenta de las inundaciones en La Mojana, donde el suministro de alimentos en los colegios es clave para calmar el hambre que azota a esta subregión.

Desde la Asociación de Educadores de Sucre, su presidente Ubaldo Corrales, advierte que decenas de niños podrían abandonar los colegios por esta situación, pues prevé que las raciones alimentarias empiecen a entregarse a partir de octubre.

"Hay muchos municipios, como el caso de la región de la Mojana y el San Jorge que son zonas apartadas, donde el incentivo que tienen los niños es su alimento en las instituciones educativas y, al no llegar el plan de alimentación escolar a esta zona, puede generar hasta deserción escolar, porque los niños caminan largos tramos para llegar a la escuela y ahora no encuentran ni siquiera este alimento, entonces no los va a motivar a llegar", dijo.

No obstante, la Gobernación de Sucre se ha comprometido a contratar el PAE “de manera ágil” para reanudar pronto la entrega de raciones en las 594 sedes educativas ,entre regulares e indígenas, que están presentes en los 24 municipios no certificados.

La administración departamental precisó que los recursos aprobados para el PAE alcanzan los $15.884 millones, provenientes de las regalías sucreñas, y que una vez se reanude la entrega de alimentos, esta se mantendrá hasta el 28 noviembre, al cierre del año escolar.