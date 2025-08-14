PAE de Buenaventura, bajo alerta máxima de suspensión: Contraloría evidenció falta de recursos

En su visita a Buenaventura, Valle del Cauca, la Contraloría General de la República alertó por la situación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio. El ente de control evidenció que la iniciativa, que cobija a más de 40.000 niñas, niños y adolescentes del lugar, podría estar en riesgo por falta de recursos.

El organismo aseguró que el PAE fue suspendido hace más de una semana, por lo que a la fecha, es decir 14 de agosto de 2025, los estudiantes de Buenaventura no están recibiendo alimentación en los colegios públicos. Dicen desde la entidad que la falta de recursos para el programa podría extenderse a lo que resta de calendario escolar.

Según los cálculos de la Contraloría, el Gobierno designó cerca de 30 mil millones de pesos para el funcionamiento del PAE en este 2025. Sin embargo, a la fecha faltan unos $13 mil millones para que la iniciativa opere en los 70 días que quedan para que finalice el año educativo.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez solicitó al equipo técnico de las entidades responsables al PAE para que solucionen estas diferencias técnicas y presupuestales, con el fin de garantizar la oportuna calidad en la prestación del servicio.

“En este sentido, la Contraloría General hace un llamado urgente al Ministerio de Educación Nacional, a la Unidad Especial Administrativa de Alimentación Escolar (UaPA) y a la Alcaldía Distrital, para que, de manera coordinada, logren superar los problemas técnicos y presupuestales que afronta el Programa”, afirma el comunicado de la entidad.

Este llamado del organismo se da a la par de otras tres advertencias evidenciadas en Buenaventura. La primera de ellas es un presunto detrimento patrimonial del Estadio Marino Klinger, el cual presenta un avance del 30 % con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos. Desde el ente de control evidenciaron que la obra se mantiene en completo abandono y no son nada funcionales para la ciudadanía.

La segunda advertencia es un incumplimiento por parte de la Concesión Puerto Solo, quien dejó de pagar hasta 66 mil millones de pesos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La Contraloría evidenció que este contrato permitía que el operador usara de manera temporal un espacio del Estado para que construyera y administrara un terminal marítimo de uso público en ese municipio.

Desde la Contraloría advirtieron, por último, de los riesgos fiscales y jurídicos que enfrenta la Nación por la situación del Muelle 13, un puerto que se encuentra paralizado por un pleito entre el Gobierno nacional y el operador del sitio.