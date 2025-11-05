Emergencia en Bogotá por grave incendio en bodega en Barrios Unidos

En la noche de este miércoles, 5 de noviembre, se registró una emergencia en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, por un grave incendio que preocupó a los habitantes del sector. En diferentes videos que circularon en redes sociales se veían las llamas a varios kilómetros de distancia, generando incertidumbre en la ciudadanía.

De acuerdo con las autoridades, la emergencia por las llamas se registró en una bodega ubicada en la calle 76 con carrera 53.

Video del incendio en Barrios Unidos:

A través de su cuenta de X, los bomberos de la capital informaron que acudieron a la zona para sofocar las llamas y evitar mayores afectaciones estructurales. De hecho, sobre las 7:58 de la noche aseguraron que el incendio ya estaba controlado en un 80 %.



"Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa", añadieron.

Por el momento se desconoce si hay personas lesionadas o afectadas por la conflagración.

#BOGOTÁ. A esta hora, reportan incendio estructural en el b/12 de Octubre, loc/Barrios Unidos. Según indican; la fuerte conflagración de las llamas afectan varias viviendas. Al momento, no se reportan personas lesionadas.



En desarrollo...