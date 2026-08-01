Video: toro entró a un D1, se comió una papaya y sorprendió a todos

Un insólito episodio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Un toro ingresó tranquilamente a una tienda D1 ubicada en el departamento del Meta, caminó por los pasillos hasta la sección de frutas, tomó una papaya y luego abandonó el establecimiento sin provocar mayores inconvenientes.

Las imágenes muestran al animal desplazándose con calma dentro del supermercado mientras clientes y trabajadores observaban sorprendidos la escena. El momento fue grabado por las personas que se encontraban en el lugar.

¿Qué hizo el toro dentro de la tienda D1?

Según se aprecia en el video, el toro ingresó al establecimiento aparentemente en busca de alimento. Una vez dentro, se dirigió directamente al área donde estaban exhibidas las frutas.



Después de llegar a esa sección, el animal tomó una papaya y comenzó a comerla sin mostrar señales de alteración. Solo cuando terminó de saciar su hambre decidió abandonar el supermercado, mientras los presentes seguían atentos cada uno de sus movimientos.

La situación llamó la atención porque, pese a tratarse de un animal de gran tamaño, no se registraron incidentes de consideración durante el tiempo que permaneció dentro del local.

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¿Cómo reaccionaron los clientes y trabajadores?

El ingreso del toro tomó por sorpresa tanto a empleados como a compradores, quienes observaron con asombro la inesperada visita.

Mientras tanto, varios de los presentes aprovecharon para grabar la escena con sus teléfonos celulares. Gracias a esos videos, el curioso episodio comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales.

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La publicación despertó todo tipo de comentarios entre los usuarios, quienes reaccionaron con humor ante el comportamiento del animal y la tranquilidad con la que recorrió el supermercado antes de retirarse por sus propios medios.

El video sigue circulando en plataformas digitales y se ha convertido en uno de los hechos más llamativos compartidos recientemente por internautas.