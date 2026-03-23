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Blu Radio  / Mundo  / Trump reinstala estatua de Colón en la Casa Blanca tras polémica histórica

Trump reinstala estatua de Colón en la Casa Blanca tras polémica histórica

La escultura fue colocada en el ala norte, junto al edificio Eisenhower, durante la madrugada del domingo 22 de marzo, según información oficial difundida por la administración.

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