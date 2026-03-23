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Blu Radio  / Mundo  / Trump ordena posponer durante 5 días los ataques a la infraestructura energética iraní

Trump ordena posponer durante 5 días los ataques a la infraestructura energética iraní

El líder republicano señaló en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Oriente Medio.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de mar, 2026

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