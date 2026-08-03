La curiosa razón por la que recomiendan guardar una hoja de laurel en el celular

Guardar una hoja de laurel entre el celular y su funda protectora se ha convertido en una práctica cada vez más popular en redes sociales. Aunque para algunas personas puede parecer un simple detalle decorativo, la tendencia ha tomado fuerza especialmente en plataformas como TikTok, donde varios usuarios explican el supuesto significado de este ritual.

La idea consiste en aprovechar que el celular es uno de los objetos que más tiempo acompaña a las personas durante el día para convertirlo en el soporte de este símbolo tradicional.

¿Para qué recomiendan una hoja de laurel en la funda del celular?

De acuerdo con las creencias compartidas por practicantes de disciplinas energéticas y usuarios de TikTok, el laurel ha sido considerado desde la Antigüedad como un símbolo de triunfo, sabiduría y buena fortuna.



En la actualidad, esa tradición se ha adaptado a los dispositivos móviles. Quienes promueven esta práctica sostienen que llevar una hoja seca dentro de la funda del celular puede traer prosperidad y abundancia económica.

Además aseguran que funciona como un supuesto escudo frente a energías negativas o situaciones de estrés y lo relacionan como un elemento asociado con la concentración y la claridad mental.

Según esta creencia, el teléfono es el lugar ideal para conservar el laurel porque es el medio a través del cual muchas personas realizan pagos, reciben oportunidades laborales, gestionan negocios o mantienen comunicación permanente.

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Es importante señalar que estas afirmaciones hacen parte de creencias populares y no cuentan con respaldo científico.

¿Cómo recomiendan usar la hoja de laurel?

La recomendación es utilizar una hoja completamente seca, en buen estado y sin humedad, para impedir que deteriore el interior de la funda.

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También sugieren ubicarla de forma plana entre el celular y la funda protectora, procurando que no cubra las cámaras, sensores o ranuras del equipo.

Otra recomendación frecuente consiste en reemplazar la hoja cuando se rompa o pierda su forma original, como una manera de renovar el significado que cada persona le atribuye al amuleto.

La creciente popularidad de este hábito demuestra cómo antiguas tradiciones continúan encontrando espacio en la vida cotidiana. En este caso, el simbolismo del laurel se traslada a uno de los objetos más utilizados actualmente: el teléfono celular, que para muchos representa una herramienta indispensable tanto para la vida personal como laboral.