Banco de Bogotá lanza QR con llaves personales para cobros inmediatos: así funciona

El Banco de Bogotá puso en marcha nuevas funcionalidades orientadas a facilitar la recepción de pagos digitales en el país, mediante la integración de códigos QR con las denominadas llaves personales del sistema Bre-B. Esta iniciativa está dirigida tanto a personas naturales como a emprendedores, pequeños negocios y trabajadores independientes, con el propósito de ofrecer una experiencia más flexible, ágil y segura en las transacciones cotidianas.

Esta solución abre nuevas alternativas para trabajadores independientes, emprendedores y pequeños negocios que buscan mecanismos sencillos para gestionar sus ingresos. Al no requerir un datáfono, el sistema reduce barreras de acceso y permite que más actores participen en el ecosistema digital de pagos. Basta con contar con la aplicación del banco para habilitar esta funcionalidad y comenzar a recibir transferencias de manera inmediata. La nueva herramienta permite a los usuarios generar códigos QR directamente desde la aplicación móvil o el sitio web de la entidad. Estos códigos pueden ser utilizados en formato digital, lo que facilita su distribución a través de canales como mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales.

“La integración entre códigos QR y múltiples llaves amplía las capacidades del ecosistema con soluciones adaptadas a distintas dinámicas de uso, desde pequeños cobros cotidianos hasta esquemas empresariales que requieren mayor flexibilidad en la administración de pagos. Hoy recibir pagos debe ser tan fácil como vender. Por eso seguimos innovando con soluciones que se adaptan a cada negocio, desde el más pequeño hasta el más grande”, señaló Jorge Castaño, vicepresidente corporativo de activos financieros y eficiencia de AVAL y presidente (e) Banco de Bogotá.

Además, los usuarios pueden generar códigos QR con valores específicos predefinidos, lo que contribuye a mejorar la precisión en los cobros. Esta opción resulta especialmente útil en contextos donde los microempresarios necesitan cobrar montos específicos, ya que evita inconsistencias en el valor transferido y optimiza la experiencia tanto para quien paga como para quien recibe el dinero.



En el caso de las empresas, la entidad amplió las opciones disponibles para la recepción de pagos al permitir la vinculación de múltiples llaves asociadas a diferentes identificadores. Entre estos se encuentran el MID o código de comercio, el NIT, correos electrónicos, números de celular y combinaciones alfanuméricas. Esta diversidad de opciones facilita la gestión de recaudos y permite adaptar el sistema a distintas necesidades operativas.

El desarrollo de estas herramientas se da en un contexto de crecimiento sostenido en el uso de pagos digitales en Colombia. Actualmente, el Banco de Bogotá reporta cerca de 4,8 millones de llaves registradas entre sus clientes persona natural. Estas cuentas reciben en promedio alrededor de 1,3 millones de transferencias mensuales, lo que evidencia la adopción progresiva de este tipo de soluciones en el país.