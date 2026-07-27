El mapache con forma de Mike Wazowski que conquista las redes sociales

Un mapache bautizado por los vecinos como Jimothy se convirtió en uno de los fenómenos virales más comentados de los últimos días. El animal fue visto recorriendo distintos sectores de la localidad de Ballard, en Seattle (Estados Unidos), donde su particular apariencia hizo que cientos de usuarios lo compararan con Mike Wazowski, el icónico personaje de la película Monsters, Inc.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran al pequeño mamífero desplazándose por calles, escaleras y cercas con una agilidad que ha sorprendido a quienes lo han observado. Su cuerpo redondeado y su espalda corta despertaron la curiosidad de millones de personas, quienes rápidamente comenzaron a compartir videos y fotografías del ejemplar.

¿Por qué comparan al mapache Jimothy con Mike Wazowski?

La comparación surgió por la forma compacta de su cuerpo, que recuerda al popular personaje animado de Pixar. Aunque el mapache conserva todas las características propias de su especie, su figura es distinta a la de otros ejemplares, lo que ha generado una ola de comentarios en plataformas digitales.



Vecinos de Seattle aseguran haber visto al animal en varias oportunidades mientras busca alimento por su cuenta y recorre diferentes zonas del vecindario. Su presencia se ha convertido en un atractivo inesperado para los residentes, quienes incluso le dieron el nombre de Jimothy.

¿Qué condición tendría el mapache viral?

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Especialistas consideran que el mapache podría padecer el síndrome de columna corta, una extraña condición congénita que modifica la estructura de la columna vertebral y le da ese aspecto tan particular.

Pese a esta presunta malformación, los videos muestran que el animal mantiene una notable capacidad de movimiento. Corre, sube escaleras y trepa cercas con una destreza similar a la de otros mapaches, lo que ha llamado la atención tanto de expertos como de usuarios en redes sociales.

Los videos de Jimothy acumulan millones de reproducciones y continúan circulando en distintas plataformas, donde miles de usuarios siguen compartiendo imágenes del mapache que muchos consideran el "Mike Wazowski de la vida real".