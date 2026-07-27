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Video: árbitra terminó noqueada tras pelea entre jugadores en amistoso en Francia

La árbitra sufrió una conmoción cerebral tras una pelea entre jugadores durante el amistoso entre Metz y Fortuna Sittard en Francia.

Árbitra queda noqueada tras pelea en amistoso entre Metz y Fortuna.
Árbitra queda noqueada tras pelea en amistoso entre Metz y Fortuna. Fotografía tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

La árbitra francesa Mathilde Demoncay sufrió una conmoción en su cabeza durante un partido amistoso de pretemporada entre el Metz de Francia y el Fortuna Sittard de Países Bajos, mientras intentaba detener una pelea entre los futbolistas.

El incidente ocurrió cuando transcurría el minuto 40 del primer tiempo, cuando varios jugadores protagonizaron una trifulca sobre el terreno de juego.

En medio del intento por controlar la situación, la jueza recibió un impacto que la hizo caer al césped, golpeándose la cabeza.

La acción obligó a detener el compromiso para que el personal médico ingresara al campo y atendiera a la árbitra, quien de acuerdo a los reportes de medios locales fue trasladada a un centro asistencial para ser evaluada.

Árbitra sufrió conmoción cerebral en partido amistoso en Francia

De acuerdo con la información conocida tras el encuentro, Mathilde Demoncay sufrió una conmoción cerebral leve y abandonó el estadio en buenas condiciones, incluso recibiendo una camiseta del Metz como gesto de respaldo tras el accidente.

Las autoridades arbitrales determinaron que el golpe fue completamente accidental, producto del tumulto generado por los jugadores, por lo que no se impusieron sanciones disciplinarias relacionadas con la acción que terminó provocando la lesión de la colegiada.

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Sin embargo, el episodio dejó una de las imágenes más impactantes de la pretemporada europea.

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