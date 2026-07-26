Ferran Torres y Marcos Llorente encienden las redes por fotos comprometedoras

Las vacaciones de Ferran Torres y Marcos Llorente después de conquistar el Mundial 2026 con la Selección de España se convirtieron en tema de conversación en redes sociales. Los futbolistas fueron captados disfrutando de unos días de descanso en Ibiza y las fotografías, en las que aparecen compartiendo momentos de cercanía, provocaron miles de comentarios y especulaciones entre los usuarios.

Las imágenes comenzaron a circular pocas horas después de la celebración del título mundial conseguido el pasado 19 de julio frente a Argentina. Desde entonces, los dos jugadores han permanecido en el centro de la conversación digital, aunque ninguno se ha pronunciado sobre la viralización de las fotografías.

¿Por qué las fotos de Ferran Torres y Marcos Llorente se hicieron virales?

Las imágenes muestran a Ferran Torres y Marcos Llorente compartiendo unas vacaciones en un yate de lujo junto a otros compañeros. En las fotografías aparecen abrazándose, dándose besos en la mejilla y disfrutando del paseo, escenas que fueron interpretadas de diferentes maneras por los usuarios de redes sociales.



Mientras algunos seguidores destacaron que las fotografías reflejan la buena relación y la camaradería que existe entre los integrantes de la Selección de España, otros alimentaron rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos futbolistas. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún pronunciamiento de los jugadores sobre esas versiones.

El revuelo se produjo pocos días después de que Ferran Torres fuera uno de los protagonistas de la final del Mundial 2026, gracias al gol que marcó frente a Argentina y que terminó siendo decisivo para la conquista del título.

Las polémicas fotos de Ferran Torres y Marcos Llorente Redes sociales

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¿Quiénes son las parejas de Ferran Torres y Marcos Llorente?

Las especulaciones también llevaron a que muchos usuarios recordaran la situación sentimental de ambos jugadores. En el caso de Ferran Torres, el delantero no tiene una pareja conocida en la actualidad. Entre sus relaciones más comentadas figuran Sira Martínez, hija de Luis Enrique, y la creadora de contenido Martina Hunter.

Marcos Llorente, por su parte, está casado desde 2023 con Patricia Noarbe, conocida en redes sociales como 'Paddy', empresaria e influencer enfocada en bienestar y estilo de vida saludable. La pareja mantiene una relación desde la adolescencia y tiene una hija llamada Amor, nacida en 2025.

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¿Qué han dicho Ferran Torres y Marcos Llorente sobre los rumores?

Hasta ahora, ninguno de los dos futbolistas ha reaccionado públicamente a las imágenes ni a las versiones que surgieron tras su difusión. Mientras las fotografías siguen circulando en redes sociales y medios de entretenimiento, las publicaciones continúan generando debate entre quienes consideran que se trata de una muestra de amistad y quienes han optado por interpretar las escenas de otra manera.