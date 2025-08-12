Exparticipante del Desafío dejó contenido para adultos por la palabra de Dios: "Me iluminó"

El Desafío, el reconocido reality de Caracol Televisión, cada temporada cuenta con todo tipo de participantes, quienes dejan historias inolvidables o cuenta detalles de su vida que dejan sorprendidos a los televidentes y, en la edición 2023, hubo uno que se robó la atención de miles.

‘Black’ fue un participante que dejó buenas sensaciones, pero que renunció al reality en ese momento por motivos personales. En ese momento se le conoció por dedicarse a la creación de contenido para adultos, pero, ahora en 2025, su vida ha cambiado radicalmente.

“Me hicieron muchas propuestas, viajes, dinero y de todo un poco. Siempre he sido deportista. Yo abrí OnlyFans y la verdad no era algo que yo quería para mi vida, lo hice, quizás, por las personas… Antes de entrar al Desafío tenía 8.000 seguidores y muchas personas me escribían que querían verme. Me cansé, siempre he sido consciente con lo que está pasando en el mundo, sé que Dios viene a juzgar al mundo por tanto pecado que hay. Decidí estar cerca de Dios y alejarme del pecado”, dijo en diálogo con La Red.

'Black', exparticipante del Desafío // Foto: Instagram @blackphysi

Un sueño, esto cambió la vida de ‘Black’

Confesó que tuvo ese cambio gracias a que “tuvo una revelación divina” a las 3:00 de la mañana, en enero de 2025 en donde tuvo un sueño en donde estaba caminando por su pueblo y el cielo estaba opaco, que de un momento a otro se disparó una luz y de la tierra salían luces. Al ver eso sintió que Dios había llegado y sintió temor, se levantó asustado y decidió cambiar su camino porque lo vio como un aviso.

“He dejado cosas atrás, pero he ganado paz. Ahora sé que mi vida tiene un sentido que va más allá de lo físico. Estoy construyendo algo que me permita acercarme cada vez más a Dios y guiar a otros en ese camino”, puntualizó.