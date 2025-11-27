En vivo
Blu Radio  / Nación  / Mindefensa multa a contratista extranjero por incumplir mantenimiento de helicópteros MI-17

Mindefensa multa a contratista extranjero por incumplir mantenimiento de helicópteros MI-17

La empresa Vertol Systems Company Inc. deberá pagar una sanción de USD 8,9 millones y devolver anticipos por más de USD 13,5 millones, tras confirmarse fallas en la ejecución del contrato 012-2024.

