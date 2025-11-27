MinDefensa y Ejército sobre suspensión de Mejía y Huertas: "vamos a proceder acorde al fallo"

La suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, ordenada por la Procuraduría tras las revelaciones de Noticias Caracol sobre los archivos de alias ‘Calarcá’, fue confirmada y analizada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El funcionario aseguró que la cartera acatará plenamente la medida y ajustará las actuaciones institucionales según lo que determine el órgano de control.

Sánchez explicó que la comunicación llegó de manera reciente y que el Ministerio procederá conforme a las instrucciones impartidas. “Lo que vamos a proceder es acorde a como diga ese fallo, esa determinación de la Procuraduría”, afirmó el ministro, al señalar que la decisión hace parte de los mecanismos de control sobre el funcionamiento de las entidades del Estado.

El ministro destacó que la medida envía un mensaje sobre la labor de vigilancia que realizan los entes de control. “Es un mensaje claro, que todas las instituciones estamos velando por la integridad, la legitimidad, la transparencia”, señaló Sánchez, al recalcar que la prioridad de su cartera es mantener la confianza en las Fuerzas Militares y en los organismos de inteligencia.

Sobre la decisión de la Procuraduría, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, dijo que los fallos judiciales los acatan estrictamente y una vez sean notificados por el ente de control y se conozca realmente cuál es el alcance del fallo, se procederá en consecuencia.



“Lo que de parte de la organización se ha hecho es, una vez se tuvo conocimiento de estos hechos, se abrió una investigación disciplinaria que es la potestad que tiene el comandante del Ejército para poder hacer las averiguaciones y verificaciones. También le solicitamos a nuestra Fiscalía la información que ellos tienen para nosotros poder actuar en este proceso”, dijo el comandante del Ejército.