Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Nación  / MinDefensa y Ejército sobre suspensión de Mejía y Huertas: "vamos a proceder acorde al fallo"

MinDefensa y Ejército sobre suspensión de Mejía y Huertas: "vamos a proceder acorde al fallo"

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que la cartera acatará plenamente la medida y ajustará las actuaciones institucionales según lo que determine la Procuraduría.

