En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Formulan cargos a exdirectora de Indersantander por presuntos nombramientos irregulares

Formulan cargos a exdirectora de Indersantander por presuntos nombramientos irregulares

Según la Procuraduría, la exfuncionaria del Instituto de Recreación y Deporte de Santander habría cometido irregularidades en nombramientos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad