Formulan cargos a exdirectora de Indersantander por presuntos nombramientos irregulares

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y formuló cargos contra Kelly Paola Restrepo Amaya, exdirectora del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander), por presuntas irregularidades en la modificación de la planta de personal y en el nombramiento de funcionarios durante su gestión.

Según el Ministerio Público, en diciembre de 2023 la exfuncionaria habría creado nuevos cargos y expedido resoluciones sin contar con el aval legal requerido, así como nombrado en provisionalidad a seis funcionarios sin la autorización de la Junta Directiva ni del Gobierno departamental, entidades competentes para este tipo de decisiones según los estatutos del instituto.

La Procuraduría señaló que Restrepo Amaya: “debió abstenerse de realizar estos nombramientos y calificó provisionalmente su conducta como grave a título de culpa gravísima, al considerar que, conociendo los estatutos de Indersantander, estaba obligada a gestionar previamente los permisos para modificar la planta de personal”.

El proceso disciplinario continuará con la recolección de pruebas y la evaluación de las posibles faltas en el ejercicio de sus funciones.