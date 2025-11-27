En vivo
Cadena perpetua para hombre que prendió fuego a su pareja en un tranvía: "Herido en su orgullo"

Cadena perpetua para hombre que prendió fuego a su pareja en un tranvía: "Herido en su orgullo"

El hecho ocurrió mientras el tranvía se encontraba en movimiento. Pese a que los pasajeros activaron la alarma para detener el vehículo, la víctima presentó heridas de gravedad en la parte superior de su cuerpo.

La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital en helicóptero debido a la gravedad de sus lesiones.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

