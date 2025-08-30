Hombre se prendió fuego en un aeropuerto tras discutir con su pareja: quedó en video

Un terrible caso se registró el pasado 25 de agosto de 2025, sobre las 10 de la noche, en el Aeropuerto Internacional de Almaty, Kazajistán, cuando un hombre se prendió fuego a sí mismo dentro de las instalaciones, presuntamente tras una pelea con su pareja.

Según medios locales, la pelea se dio por problemas para abordar un vuelo. El personal de seguridad del aeropuerto intervino y logró apagar el fuego con extintores, sin embargo, el individuo resultó con quemaduras graves y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica de emergencia.

Minutos antes del suceso, las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron al hombre rociándose gasolina cerca de una taquilla, para luego prenderse con un encendedor.

Versiones extraoficiales han señalado que el sujeto se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

En videos registrados por usuarios se puede observar como el hombre, prendido en llamas, sale corriendo de una oficina desesperadamente y pidiendo ayuda. Luego, tras la intervención de los funcionarios del aeropuerto, el sujeto queda tendido en el suelo, visiblemente herido.

El hecho generó gran conmoción en los ciudadanos que se encontraban en el lugar y las imágenes se ha hecho virales en redes sociales.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos, el Ministerio del Interior kazajo informó que abrió una investigación penal contra el hombre y señaló que estos hechos no afectaron las operaciones de ese día en el aeropuerto.

En declaraciones para medios locales, Abylaikhan Oralbekov, policía del lugar, dio detalles del hecho: "Cuando vi el humo, comprendí de inmediato que cada segundo era importante. Mi experiencia como bombero me ayudó a orientarme rápidamente. Tomé el extintor y comencé a apagar el fuego. Lo principal es no confundirse y actuar. Me alegro de haber evitado problemas", afirmó.

