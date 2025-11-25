Encuentran sin vida a una pareja en un hotel; autoridades investigan el caso

Las autoridades de Córdoba (Argentina) investigan la muerte de una mujer de 47 años y un hombre de 27 años, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado domingo en un hotel alojamiento de Valle Hermoso, en el Valle de Punilla. Los primeros indicios apuntan a que el hombre habría asesinado a su pareja y luego se habría quitado la vida.

El caso salió a la luz cuando el conserje del establecimiento, preocupado porque habían transcurrido casi 24 horas desde el inicio del hospedaje sin que la pareja respondiera a sus llamados, decidió volver a golpear la puerta de la habitación. Al no obtener respuesta, intentó abrirla, pero la maniobra se vio obstaculizada: la cama había sido movida de tal forma que impedía la apertura total, por lo que el empleado tuvo que forzar el ingreso.

Una vez dentro, se encontró con una impactante escena. Según informó el medio La Voz, el hombre estaba colgado con las sábanas de la cama, mientras que la mujer yacía sin vida en el piso de la habitación. En el lugar también se halló un teléfono celular roto, elemento que podría indicar una discusión previa entre ambos.

Encuentran sin vida a una pareja en un hotel Foto: redes sociales

La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, asumió la investigación bajo estricta reserva. De acuerdo con información difundida por la prensa local, la mujer había denunciado previamente a su pareja por amenazas, causa por la cual él había sido imputado. Además, existía una orden de restricción que no se habría cumplido.



"En este estadio inicial de la investigación, la principal hipótesis de trabajo es que se trataría de un femicidio seguido de suicidio, lo que se encuentra sujeto a la confirmación de las pericias y demás diligencias en curso", informaron fuentes judiciales.