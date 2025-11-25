Misteriosa muerte de joven madre en un billar: la familia denuncia que la asesinaron

La muerte de Karen Ailén Donnarumma, una joven madre de 24 años y mamá de dos niños de 2 y 4 años, mantiene conmocionada a la comunidad de José C. Paz, en Buenos Aires, y abrió una investigación que aún no ofrece respuestas claras. La mujer se descompensó en la madrugada del domingo dentro de un billar ubicado en esa localidad, pero su familia asegura que fue víctima de un brutal ataque.

Según relató su tía Romina a SM Noticias, la versión que recibieron los allegados dista de lo que muestran las primeras imágenes y testimonios. “Nos dijeron que convulsionó adentro del lugar, pero sabemos que hubo una pelea y era una batalla campal contra ella. El cuerpo estaba lleno de sangre y un amigo que la acompañó está internado. Ella no tomaba alcohol ni consumía drogas, era una mamá dedicada a sus hijitos. No nos quieren dar las cámaras, queremos explicaciones”, expresó.

El amigo que estaba con Karen continúa internado y aún no declaró. Su testimonio será clave para reconstruir lo ocurrido esa madrugada.



La familia sostiene que fue un crimen

Los seres queridos de la joven denuncian que Karen fue atacada dentro del local y luego “descartada” en la vereda. “Cuando la encontraron estaba llena de sangre”, señalaron.

Hasta el momento no hay detenidos y la causa avanza bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. La autopsia será determinante para esclarecer el caso. Sin embargo, los familiares aseguran que no recibieron información oficial sobre el procedimiento y que el padre de la víctima solo fue convocado para reconocer el cuerpo mediante una fotografía.



Karen Ailén Donnarumma Foto: redes sociales

En un video difundido en redes sociales, la madre de Karen pidió entre lágrimas que se conozca la verdad: “Quiero saber qué le pasó. Necesito justicia”.

“Hay videos que muestran que a ella la mataron adentro del lugar y la levantaron sin hacer pericias médicas. Si una persona convulsiona, no convulsiona con sangre. Necesitamos acceder a las cámaras del lugar y por eso vamos a realizar una marcha”, denunció la tía de la joven.

Ante los señalamientos, Pablo, dueño del pool Alem, aseguró que el local no cuenta con cámaras internas. “Estuve en la comisaría, nosotros no tenemos cámaras. Nos dijeron que con las cámaras del Municipio harán la investigación. Los chicos estuvieron en el local y se fueron a las 4:00 de la mañana. Afuera no sé qué pasó. Me comuniqué con la mamá de ella y me puse a disposición”, afirmó.

Un joven que pasaba por la zona a esa hora afirmó haber visto una pelea fuera del establecimiento: “Eran más de diez pibes y pibas, todos contra todos”.