Habla familia de reconocido bailarín que perdió la vida tras ataque en vía pública de Ipiales

El pasado miércoles 29 de octubre, en la madrugada, un joven bailarín reconocido en Ipiales por su participación en grupos como Nuevos Sueños y A Todo Ritmo perdió la vida tras ser víctima de un brutal ataque en vía pública. Jorge Eduardo Timaná Granja, de 38 años, residía en la ciudad junto a su padre.

En entrevista con Blu Radio, su madre, María Timaná, reveló detalles de la noche del ataque, del avance judicial y de cómo la familia ha enfrentado la noticia. Según relató, Jorge trabajaba en reciclaje, en la organización de fiestas y también se dedicaba a la danza. Estaba a pocos días de graduarse de su pregrado en Ingeniería de Sistemas.

“El sepelio fue el domingo y el jueves él ya se graduaba y recibía su diploma. Después seguía estudiando periodismo, y también quería estudiar electricidad”, contó su madre.

La familia recordó que Jorge era esposo, hijo, padre y abuelo. Esa madrugada regresaba a su vivienda tras asistir a las fiestas municipales que cada año se realizan en Ipiales.



“Fue horrible, fue doloroso… nunca esperábamos esta noticia”, dijo María. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, donde se observa a Jorge caminando junto a una mujer cuando dos personas se acercan y los agreden, causándole la muerte en el lugar. Sobre la identidad de los responsables, la madre aseguró que no los conoce. “La verdad no los conozco, porque es una muchacha y dos jóvenes”, afirmó.

Este es el video

Blu Radio consultó al abogado penalista Daniel Solarte, representante de las víctimas, quien entregó detalles del proceso. Explicó que uno de los atacantes ya fue identificado gracias a un interrogatorio rendido voluntariamente ante la Fiscalía. Sin embargo, permanece en libertad mientras se desarrolla el plan metodológico del ente investigador.

Además, señaló que presuntamente el segundo agresor se encuentra fuera del país. “Miembros de la sociedad ipialeña han aportado información y todo indica que esta persona está prófuga de la justicia, intentando evadir su responsabilidad en Ecuador”, afirmó.

Los padres insistieron en que Jorge no tenía enemigos, nunca recibió amenazas y llevaba una vida tranquila. “Es muy doloroso ver cómo lo golpean, cómo dos personas lo atacan, el golpe que le dan en el cráneo… que cae, que la muchacha lo jala de la mano… es muy doloroso. Lo volteaban a ver y tranquilamente se fueron. Nadie hizo nada por ayudarlo”, lamentó su madre.

Por ello, la familia y el abogado exigen justicia y piden que las autoridades avancen en la identificación y captura de los responsables.