En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Habla familia de reconocido bailarín que perdió la vida tras ataque en vía pública de Ipiales

Habla familia de reconocido bailarín que perdió la vida tras ataque en vía pública de Ipiales

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad del sector de Ipiales, donde se observa a Jorge caminando junto a una mujer cuando dos personas se acercan y los agreden, causándole la muerte en el lugar.

Habla familia de reconocido bailarín que perdió la vida tras ataque en vía pública de Ipiales
Habla familia de reconocido bailarín que perdió la vida tras ataque en vía pública de Ipiales
Foto: suministrada a Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad