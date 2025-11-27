Reconocida periodista murió tras caer 25 metros mientras se tomaba una selfie

La periodista argentina Leticia Lembi, de 33 años, murió el pasado miércoles 26 de noviembre luego de caer desde una escalera en mal estado mientras intentaba tomarse una fotografía en una zona costera del sur de Mar del Plata. El hecho se registró alrededor de las 6:45 de la tarde.

De acuerdo con la Policía de Mar del Plata, la joven se precipitó “accidentalmente al transitar por una escalera en mal estado, de unos 25 metros de altura”, ubicada en la Barranca de Los Lobos, en el kilómetro 265 de la ruta 11. Aunque el cuerpo fue hallado en el lugar, inicialmente no pudo ser identificado.

Lembi residía en Tres Arroyos y había viajado a la zona por motivos laborales. En ese momento se encontraba acompañada por dos compañeros de Onlera, una empresa de marketing digital donde trabajaba como coordinadora y consultora, además de desempeñarse ocasionalmente como corresponsal para el medio La Voz del Pueblo.

La peligrosidad del sitio donde ocurrió la tragedia ya había sido advertida meses atrás. Un canal de YouTube, Mar del Plata Notidata, publicó hace cuatro meses un video corto en el que mostraba el deterioro de la estructura y advertía: “Entrada a escalera de Barranca de Los Lobos. Precaución. ¡No recomendable para niños!”. En las imágenes se observa la plataforma desde la cual cayó la periodista, así como los descansos intermedios, también en malas condiciones.



Según reportó el medio local La Capital, Lembi había estudiado en el Colegio Holandés de Tres Arroyos y posteriormente obtuvo su título en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Durante una temporada de verano trabajó como corresponsal en Claromecó para La Voz del Pueblo, aunque su actividad principal estaba vinculada al marketing digital.