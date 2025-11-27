En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Reconocida periodista murió tras caer 25 metros mientras se tomaba una selfie

Reconocida periodista murió tras caer 25 metros mientras se tomaba una selfie

La joven se precipitó “accidentalmente al transitar por una escalera en mal estado, de unos 25 metros de altura”, ubicada en la Barranca de Los Lobos, en el kilómetro 265 de la ruta 11.

Publicidad

Publicidad

Publicidad