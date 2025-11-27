Procuraduría suspendió provisionalmente a Mejía y Huertas por escándalo de alias ‘Calarcá’.

La Procuraduría General de la Nación acaba de tomar una decisión trascendental en cuanto al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, tras las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos vínculos entre estos dos funcionarios y las disidencias de alias ‘Calarcá’, el Ministerio Público suspendió provisionalmente y de manera indefinida a Huertas y a Mejía entre tanto avanza la investigación por estos hechos.

Esa era una decisión que contemplaba la Procuraduría tras la gravedad de los hechos que son materia de investigación, sobre este punto el procurador General, Gregorio Eljach, confirmó que esta posible suspensión es evaluada “severamente”.

Esto en el marco de esas revelaciones sobre unas supuestas infiltraciones de disidencias con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, un alto funcionario del DNI.

Además, un disidente habla de reuniones en Bogotá entre jefes del grupo armado y mandos del Ejército para establecer un supuesto "pacto de no agresión”.



Según Noticias Caracol, estas menciones incluyen una supuesta colaboración en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Además, de acuerdo con esa información, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tendría conocimiento de estas pruebas desde hace más de un año, sin que exista un proceso de investigación abierto.