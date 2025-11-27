En vivo
Procuraduría suspendió provisionalmente a Mejía y Huertas por escándalo de alias 'Calarcá'.

Procuraduría suspendió provisionalmente a Mejía y Huertas por escándalo de alias ‘Calarcá’.

La Procuraduría suspendió provisionalmente de sus cargos al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia del DNI Wilmar Mejía por las revelaciones hechas por noticias Caracol sobre los archivos de alias ‘Calarcá’.

