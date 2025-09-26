Ministerio de Defensa anuncia la llegada de siete pelotones a Antioquia antes de finalizar el año

Tras un mes del ataque que dejó trece policías muertos en Amalfi, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y altos mandos militares adelantaron un consejo de seguridad en ese municipio del Nordeste Antioqueño.

El principal anuncio es el aumento de pie de fuerza tanto para esa subregión como para el Bajo Cauca con siete pelotones más al finalizar este año.

“Nuestro Ejército Nacional, que ha fortalecido ya la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 7. A final de este año llegarán más hombres, no solamente para el Nordeste, sino también para el Bajo Cauca, porque lo que hagamos en una región afecta a la otra, y también en el sur de Bolívar. Siete pelotones más para completar una capacidad aún más contundente en esa región”, indicó.

También llegarán 10 unidades del Gaula y tres de investigación criminal, que tendrán diferentes fases enfocadas en tres municipios priorizados por la extorsión y asimismo se irán rotando en las diferentes áreas.



Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Foto: Blu Radio

“Nuestra Armada Nacional ya ha desplegado tres botes de bajo calado en el río Nechí y el río Cauca. Y se espera que lleguen dos más, uno que es suministrado desde el gobierno central, y otro que gracias a ese esfuerzo que ha hecho la Gobernación de Antioquia, y en especial los antioqueños que han puesto el dinero, se fortalecerá con un bote adicional para tener cinco botes que permitirán controlar las aguas del río Nechí y del río Cauca”, detalló el ministro.

Sánchez reiteró las recompensas que hay por los principales cabecillas tras los ataques terroristas, como alias 'Pinky', 'Matías' o 'Pantera' y 'Chejo', del Clan del Golfo y el ELN, respectivamente.

“En este tema de inteligencia va alineado a las recompensas contra el principal cabecilla que delinque en esa zona del Clan del Golfo, alias 'Pinky', hay una recompensa de seiscientos cuarenta millones de pesos. Por alias 'Matías' o 'Pantera', un integrante del cartel del ELN una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos. Y por alias 'Chejo', de la estructura narcoterrorista 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', hay una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos, este criminal fue quien estuvo detrás del atentado terrorista contra nuestros policías”, detalló.

Al encuentro acudieron los alcaldes de Amalfi, Anorí, Vegachí, Yalí, Yolombó y el mandatario encargado de Segovia, además de delegados de la Gobernación de Antioquia, pues según el ministro el gobernador Andrés Julián Rendón y manifestó que por fuerza mayor no podía asistir al encuentro, así como tampoco su secretario de Seguridad Luis Martínez.