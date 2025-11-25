En vivo
Más de 200.000 miembros de Policía y Ejército serán desplegados durante elecciones 2026

Más de 200.000 miembros de Policía y Ejército serán desplegados durante elecciones 2026

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda que tendrá lugar el 21 de junio en caso de ser necesaria.

