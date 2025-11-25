En vivo
Blu Radio  / Nación  / Unión Europea enviará observadores para elecciones en Colombia a partir de enero

Unión Europea enviará observadores para elecciones en Colombia a partir de enero

Penagos, que lidera la institución que organiza las elecciones en Colombia, resaltó el hecho de que "la Unión Europea, que tiene uno de los despliegues más altos de observación en el mundo" certifique "el acompañamiento desde enero va a ser de la mayor utilidad".

Foto: Registraduría
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

