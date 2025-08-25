Choque entre bus y carro de basuras dejó varios heridos entre Girardota y Barbosa, Antioquia

Una colisión que se registró en la vía que comunica a Medellín con el Norte del departamento y a su vez con la Costa, dejó una veintena de lesionados, en jurisdicción del municipio de Barbosa.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos se registraron a las 4:40 de la tarde, en límites entre esa localidad y la vecina, Girardota, en el kilómetro 19, cuando un vehículo de transporte público chocó con un vehículo recolector de basura en el sector, sentido sur-norte, dejando gravemente afectado en especial al bus, al que se le desprendió su parabrisas y buena parte de la estructura frontal.

Por su parte, la Alcaldía de Barbosa señaló que fueron en total siete personas las que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales, cuatro a ese municipio y tres a Girardota, además de dos personas que con lesiones menores en el sitio prefirieron no recibir más atención médica en hospitales, porque no revestían gravedad.

“Según reportes de los organismos de socorro, 20 personas lesionadas, ninguna de gravedad, las cuales están siendo atendidas en los centros asistenciales del municipio de Barbosa, municipio de Girardota y el municipio de Bello. Es nuestro deber desde nuestro municipio de Barbosa brindar oportunamente la atención a cada una de estas personas que fueron lesionadas”, indicó Jhon Jairo Cuartas, secretario de Planeación.

Un choque entre un bus de servicio público y un carro de basuras en Barbosa, norte del Valle de Aburrá, deja 7 personas lesionadas y 2 más registraron heridas menores. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales. #VocesySonidos pic.twitter.com/hPzt2mYxLP — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 25, 2025

El impacto fue tal que se evidencia cómo quedaron destruidos varios elementos al interior del bus: algunas sillas se desprendieron, así como barandas y otras partes de este vehículo que presta servicio al sistema masivo de transporte.

Publicidad