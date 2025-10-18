Capturados en el mar caribe, un colombiano y dos dominicanos tras transportar marihuana y cocaína

La operación se llevó a cabo al suroeste de Cabo de la Vela, en La Guajira, y permitió la captura de tres individuos, así como la incautación de una embarcación y equipos de navegación.

En medio de las acciones de vigilancia, un avión Patrullero Marítimo de la Armada Nacional detectó una embarcación sospechosa: una motonave que se desplazaba a alta velocidad, lo que motivó el despliegue de una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Santa Marta.

Durante la inspección del bote, los guardacostas hallaron 30 costales que contenían más de 800 paquetes con sustancias ilícitas. Tras el análisis realizado por personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, se determinó que los paquetes contenían 508,4 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 150,7 kilogramos de marihuana.

El valor comercial internacional de la droga se estima en aproximadamente 24 millones de pesos y equivale a 1,2 millones de dosis de cocaína y 25.000 dosis de marihuana, lo que representa un duro golpe a las finanzas del narcotráfico en la zona.



Fueron capturados tres hombres: uno de nacionalidad colombiana y dos dominicanos. Tanto los detenidos como la embarcación, el material incautado y los equipos de navegación fueron trasladados hasta un muelle y puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.