Colombia autoriza el uso médico de la flor de cannabis

El Gobierno Nacional expidió el decreto 1138 de 2025, una norma que cambia las reglas sobre el uso del cannabis en Colombia y autoriza por primera vez el uso de la flor de esta planta con fines médicos. A partir de ahora, las farmacias y droguerías podrán vender el producto a personas con certificaciones médicas.
El decreto establece que la flor de cannabis podrá utilizarse para producir medicamentos, cremas o preparaciones recetadas, siempre que cuenten con la aprobación de las autoridades de salud. También permite que los pequeños y medianos cultivadores participen en este mercado legal, con trámites más sencillos y apoyo del Estado para fortalecer sus proyectos.
Según el Ministerio de Salud, esta decisión busca garantizar que los pacientes puedan acceder a tratamientos seguros y de calidad, basados en estudios que demuestran los beneficios terapéuticos del cannabis. Además, el Gobierno espera que esta medida impulse la economía rural y contribuya a cambiar la percepción sobre el uso médico de la planta.
El decreto también establece licencias extraordinarias para la investigación no comercial, regula la fabricación de derivados psicoactivos y no psicoactivos, y define que los productos con bajo contenido de tetrahidro cannabinol (THC) no serán fiscalizados. Además, introduce lineamientos técnicos para las preparaciones magistrales a base de cannabis, que deberán ser elaboradas únicamente por establecimientos farmacéuticos y bajo supervisión de químicos farmacéuticos certificados.
Durante los próximos meses, los ministerios de Justicia, Agricultura y Salud deberán definir las normas técnicas para la venta y producción del cannabis medicinal, así como las condiciones para la investigación científica. Mientras tanto, los cultivadores actuales tendrán dos años para adaptarse a las nuevas reglas.