Golpe a Los del Sur’, detrás de las dos toneladas de marihuana incautadas en Bucaramanga

Un nuevo golpe al microtráfico en Bucaramanga dejó al descubierto la magnitud del negocio de la droga que opera en el área metropolitana y quiénes están detrás de su distribución.

En un operativo desarrollado entre Bucaramanga y Girón, en inmediaciones de la vereda Chocoa, la Policía Metropolitana incautó dos toneladas y media de marihuana tipo creepy, pertenecientes al grupo delincuencial organizado conocido como “La Oficina del Sur”.

Según el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el cargamento fue hallado en el que sería el centro de acopio más grande de droga de la ciudad, un punto clave desde donde se surtían las principales ollas de vicio en Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

“Incautamos dos toneladas y media de marihuana creepy de esta estructura que me da los del sur. Eso era el centro de acopio más grande de droga aquí de la ciudad; ahí llegaba todo este estupefaciente y lo distribuían a las ollas de diferentes sitios del área metropolitana. Esos bandidos del sur son los que tienen el control de todas esas ollas de vicio, y ahí es donde estamos interviniendo”, afirmó el general Quintero.



Durante el operativo fueron capturados Brandon Jair Clavijo Sanabria, alias ‘Brandon’, de 27 años, y Alejandra Paola Monsalve Solano, alias ‘Aleja’, de 34, señalados de ser los encargados del almacenamiento y distribución del alijo.

Duro golpe de la Policía de Bucaramanga contra 'Los del Sur': incautan dos toneladas de droga que estaban escondidas en una casa en la vereda Chocoa de Girón. Así fue el gigantesco operativo que también terminó con la captura de dos personas #MañanasBlu pic.twitter.com/Qz61nO1mjs — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 27, 2025

Ambos pertenecen al grupo delincuencial “La Oficina del Sur”, estructura que, según las autoridades, tiene el control de buena parte del microtráfico en los barrios del sur de Bucaramanga y mantiene nexos con redes de narcotráfico provenientes del suroccidente del país.

Publicidad

Los detenidos registran múltiples anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como homicidio y tráfico de armas de fuego. Con su captura, la Policía busca debilitar las finanzas criminales de una organización que, de acuerdo con el general Quintero, está detrás de gran parte de los homicidios, lesiones personales y desplazamientos en sectores vulnerables de la capital santandereana.

“Seguimos avanzando y quitando esas finanzas criminales que son el motor de todo lo que está sucediendo aquí para que dejen de generarse homicidios y desplazamientos en algunos sectores de la ciudad”, dijo el oficial.

La marihuana incautada, de alta potencia, tenía como destino las redes de distribución barriales que sostienen el microtráfico en la región, indicó la Policía.

