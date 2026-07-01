Cayó en Barranquilla alias ‘Gato Negro’, señalado cabecilla de banda ecuatoriana Los Tiguerones

Alias 'Gato Negro', uno de los delincuentes más peligrosos y buscados del Ecuador, fue capturado en el norte de Barranquilla. Este hombre, identificado como Galo Javier Suárez Román, de acuerdo con autoridades, es el segundo delincuente al mando de la organización criminal ecuatoriana Los Tiguerones, considerada una de las estructuras delictivas más violentas del vecino país, dedicada al narcotráfico, extorsión, secuestro y sicariato.

Este peligroso criminal, para evadir el cerco de las autoridades y moverse libremente por el territorio colombiano, utilizaba una identidad falsa bajo el nombre de Jhonatan Miguel Rueda Sánchez.

La detención la realizó personal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la agencia U.S. Marshals Service de los Estados Unidos y la Policía Metropolitana de Barranquilla.

'Gato Negro' tenía una notificación roja de Interpol y era requerido por el asesinato de una persona en 2017, delito por el que fue condenado a 26 años de prisión. Sin embargo, en 2019 escapó de la Penitenciaría del Litoral y desde entonces permanecía prófugo.



Además de esa condena, autoridades del Ecuador lo investigan por presuntamente planificar y financiar un atentado terrorista contra el ministro del Interior de ese país.

Trámites de extradición o deportación a Ecuador

Blu Radio conoció que alias 'Gato Negro' será trasladado de Barranquilla a la ciudad de Bogotá la tarde de este primero de julio, donde se iniciarán los trámites para su extradición. El peligroso criminal será puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para iniciar los trámites legales y diplomáticos correspondientes que permitan su pronta extradición o deportación a la República del Ecuador.

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"Su celda en El Encuentro aguarda por él. Cero impunidad. Seguimos trabajando", manifestó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien fue uno de los primeros en dar a conocer la captura a través de su cuenta de X.

Los Tiguerones es una organización criminal que surgió como una disidencia de Los Choneros y es considerada una de las estructuras delictivas más violentas de Ecuador.