Fiscalía pidió declarar como personas ausentes a jefes de Segunda Marquetalia por caso Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación solicitó ante un juez de control de garantías avanzar en la declaratoria de persona ausente contra varios cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias “Iván Márquez”, alias “John 40”, alias “Zarco Aldinever”, alias “Rusbel”, alias “Enrique Marulanda”, alias “Gonzalo” y alias “Yako”, con el propósito de continuar el proceso de judicialización por su presunta responsabilidad como determinadores del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La petición ya fue presentada ante un juez, quien deberá definir si avala la medida para que la Fiscalía pueda avanzar hacia la audiencia de imputación sin la presencia física de los señalados. Paralelamente, las autoridades mantienen activas lasnotificaciones rojas de interpol para lograr las capturas por medio de los mecanismos de cooperación internacional.

El caso se deriva de la investigación que atribuye a la Segunda Marquetalia la autoría intelectual del crimen ocurrido el 7 de junio de 2025. Según la Fiscalía, la estructura armada habría ordenado y coordinado una operación criminal que posteriormente fue ejecutada por una red delincuencial urbana contratada para materializar el atentado.

Uno de los elementos clave del expediente es el testimonio de Simeón Pérez, alias “El Viejo”, quien se convirtió en una pieza central para reconstruir la cadena de mando detrás del homicidio. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la orden para asesinar a Miguel Uribe habría sido impartida directamente por alias “Zarco Aldinever”, considerado uno de los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia.



La investigación también señala que alias “Yako” habría cumplido un papel determinante en la articulación del plan criminal. Según la información recopilada, fue quien contactó meses antes a alias “El Viejo” y lo habría puesto en comunicación con el “Zarco Aldinever” durante un encuentro realizado en la frontera con Venezuela. Posteriormente, la coordinación operativa habría quedado en manos de “El Viejo”, quien se encargó de establecer los contactos con la estructura delincuencial que ejecutó el crimen en Bogotá.

Mientras avanza esta línea investigativa, la viuda de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, ha insistido en que aún debe esclarecerse si los hechos podrían encuadrarse dentro de una hipótesis más amplia relacionada con un eventual crimen de Estado, una posibilidad que continúa siendo objeto de análisis dentro del proceso.

Foto: Tomada de X: @MiguelUribeT.

Hasta el momento, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas por su presunta participación en los hechos. Entre ellas se encuentra alias “El Viejo”, quien alcanzó un preacuerdo que contempla una condena de 22 años de prisión. También fueron condenados mediante preacuerdos Katherine Andrea Martínez Martínez, señalada de entregar el arma utilizada en el atentado; Carlos Eduardo Mora, conductor de uno de los vehículos involucrados; y Harold Barragán, señalado de contactar al menor conocido como alias “Tianz”, quien habría ejecutado el asesinato. Los tres aceptaron condenas de 21 años de prisión.

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Adicionalmente, en los próximos días un juez deberá decidir si avala o no el preacuerdo suscrito con José Arteaga, alias “Chipi”, señalado por la Fiscalía como uno de los jefes operativos y planeadores del atentado en Bogotá. De ser aprobado, recibiría una condena de 26 años de prisión.