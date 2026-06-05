María Claudia Tarazona revela que votará por De La Espriella: relación con Uribe Lodoño es distante

A un año del atentado que terminó con la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su viuda, María Claudia Tarazona, reafirmó públicamente su respaldo electoral a uno de los candidatos a la Presidencia y anunció que se opondrá formalmente al preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y alias El Costeño, en el marco de la investigación por el magnicidio.

Durante una entrevista en El Radar de Blu Radio, Tarazona sostuvo que no tuvo dudas sobre su decisión política de cara a la segunda vuelta presidencial. “Claro que voy a votar por Abelardo De La Espriella”, afirmó, al tiempo que explicó que su postura está ligada a su rechazo a sectores que, según expresó, tienen relación con estructuras vinculadas a la Segunda Marquetalia.

“Yo no puedo votar por los socios de los que mandaron a matar a Miguel”, señaló. Asimismo, cuestionó el proceso de paz y la política de paz total, al considerar que detrás de estas iniciativas existen profundas responsabilidades que, a su juicio, deben ser esclarecidas por las autoridades:

"Es que a nosotros no se nos puede olvidar que el candidato que hoy representa el Pacto Histórico, que representa el proyecto político de Gustavo Petro, es el que organizó la Segunda Marquetalia, es el artífice de la paz total".



Relación con Uribe Lodoño y preacuerdo con alias El Costeño

Asimismo, indicó cómo es su relación con Miguel Uribe Londoño después del magnicidio de su esposo. “Completamente distante, completamente distante. No nos hablamos. Tristemente es la realidad”.

Uno de los anuncios más relevantes de la entrevista fue su decisión de intervenir en la audiencia programada para el próximo 17 de junio, en la que se analizará el preacuerdo alcanzado con alias El Costeño.

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“Sí, me voy a oponer. Y oficialmente en una audiencia”, aseguró Tarazona. Explicó que comparecerá ante la juez encargada del caso para exponer los argumentos por los cuales considera que el acuerdo no responde plenamente a las expectativas de justicia de las víctimas.

“Le voy a decir las razones por las cuales no estoy de acuerdo con el preacuerdo de alias El Costeño como víctima y como una más persona colombiana que tiene todo el derecho de que se haga justicia”, manifestó.

La viuda de Miguel Uribe insistió en que su propósito es que se conozca toda la verdad sobre el crimen y se identifique a todos los responsables detrás del asesinato del dirigente político.

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Investigación del magnicidio

Sobre el avance de las pesquisas, Tarazona afirmó que aún falta llegar a los niveles más altos de responsabilidad dentro de la investigación. “A Miguel vamos a saber quién lo mató”, dijo, al referirse al trabajo que adelantan los organismos judiciales.

Además, reiteró su confianza en que el caso continúe avanzando hasta esclarecer completamente los hechos. Según expresó, el asesinato de Miguel Uribe constituye un “magnicidio” y un “crimen de lesa humanidad”, por lo que considera indispensable que se determinen todos los responsables y se garantice justicia plena para las víctimas.