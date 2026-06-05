"Es una máscara para el crimen": María Claudia Tarazona sobre la paz total

A un año del atentado que acabó con la vida del líder político Miguel Uribe Turbay, su viuda, María Claudia Tarazona, lanzó duras críticas en Mañanas Blu contra la política insignia del Gobierno nacional, calificándola como una "falsa paz total".

Tarazona vinculó el activismo de su esposo contra este proyecto con el ambiente de hostilidad que rodeó su magnicidio.

"Paz total como salvoconducto para el crimen"

Para Tarazona, la estrategia gubernamental no ha traído tranquilidad al país, sino que ha servido como herramienta para grupos armados ilegales.



"Esta fallida paz total, como siempre lo he dicho, es una máscara para el crimen, para tener salvoconducto y delinquir a lo largo y ancho del país", dijo Tarazona.

Según su relato, esta política permitió el fortalecimiento de estructuras como la Segunda Marquetalia, la cual figura en las investigaciones de la Fiscalía como uno de los eslabones clave en el asesinato de su esposo.

"Miguel hacía una oposición muy fuerte a la falsa paz total. Él estaba retando a todos los sectores criminales del país", indicó Tarazona.

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Finalmente, María Claudia Tarazona manifestó que no puede respaldar el proyecto político del Pacto Histórico, al cual vincula directamente con los creadores de esta política de seguridad.

"Yo no puedo votar por los socios de los que mandaron a matar a Miguel, por los artífices de la paz total", afirmó.

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