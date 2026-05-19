Gobernador de Córdoba cuestiona la paz total del Gobierno tras masacre en Norte de Santander

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, rechazó la masacre registrada en Norte de Santander, donde fue asesinado un líder social y cinco personas más.

A través de un mensaje escrito en su cuenta de X, y dirigido al presidente Gustavo Petro, el gobernador de Córdoba, Éramos Zuleta lamentó que en Colombia sigan siendo asesinados líderes sociales, miembros de la fuerza pública y civiles en distintas regiones.

El gobernador hizo referencia al reciente crimen de un líder social y cinco acompañantes en Norte de Santander, situación que calificó como una muestra de la grave crisis de seguridad que enfrenta el país.

El mandatario cuestionó que muchos de estos ataques sean atribuidos a grupos armados ilegales con los que el Gobierno sostiene diálogos de paz, por lo que pidió al presidente Gustavo Petro exigirle a estos el cese de la violencia.



“Imperativo que usted le pida a estos grupos ilegales que dejen de matar al pueblo colombiano”, escribió el mandatario departamental en su cuenta de X.

Finalmente, insistió en que la paz debe construirse con garantías reales de seguridad para las comunidades, líderes sociales y miembros de la Fuerza Pública, mientras indicó que, durante este año, se habría incrementado el número de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y que más de 65 líderes sociales fueran asesinados en lo corrido de 2026.