Hay alerta preventiva en Córdoba por la llegada de la primera onda tropical del año

En alerta ya se encuentran las autoridades en la región Caribe por el acercamiento de la primera onda tropical del año 2026, sobretodo en el departamento de Córdoba donde se están tomando medidas de prevención con miras a no sufrir emergencias como la del pasado febrero con el frente frío, también teniendo en cuenta que estaría muy cerca de iniciar a temporada de huracanes.

El subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación De Los Valles Del Sinú y San Jorge Córdoba (CVS), Albeiro Arrieta López, indicó que esta probabilidad de lluvias debe ir acompañada de acciones de la comunidad como aseguramiento de techos y limpieza de canaletas para reducir la posibilidad de inundaciones, deslizamientos y afectaciones de cauces hídricos en la región.

“Es probable que en algunos sectores, como ya ocurrió en Montería hace un par de días, tengamos aguaceros fuertes que produzcan encharcamientos temporales. Por eso, la recomendación es tener todos los sistemas de drenaje de los municipios limpios. Hay que estar pendiente de todo lo relacionado con canalizaciones, caños, con una limpieza que permita el fluir de las aguas de manera rápida para que estos encharcamientos puedan bajar rápidamente y así evitar mayores afectaciones”, dijo Arrieta en entrevista.

De acuerdo con el seguimiento meteorológico realizado por las autoridades competentes, el sistema se encuentra actualmente desplazándose en dirección occidente y se estima su llegada al territorio colombiano en los próximos días, acompañado de condiciones de humedad, nubosidad y lluvias.



En ese sentido, la CVS hizo un llamado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) del departamento para activar sus planes de contingencia, revisar el estado de drenajes, rondas de ríos, ciénagas y áreas de alta vulnerabilidad, y fortalecer los mecanismos de comunicación con las comunidades en riesgo.

“A la ciudadanía en general se le recomienda estar atenta a los boletines e informes oficiales del Ideam y de las autoridades de gestión del riesgo. La CVS continuará realizando el seguimiento técnico a la evolución de este fenómeno meteorológico e informará oportunamente cualquier variación en las condiciones climáticas que pueda representar un riesgo para la población cordobesa”, escribieron en un comunicado.